Coupe du Monde 2026 : la Croatie tremble de peur face à Cristiano Ronaldo

Le sélectionneur croate, Zlatko Dalic, était présent face à la presse avant les seizièmes de finale contre le Portugal (vendredi à 1h00). Quelques heures avant ce duel de Coupe du Monde 2026, le coach a d’ailleurs exprimé ses craintes et le quintuple Ballon d’Or a été ciblé lors de l’exercice médiatique. « (Cristiano) Ronaldo peut marquer à tout moment, il est dangereux », a lâché le technicien de 59 ans, avant de détailler la qualité des joueurs, qui évoluent presque tous en Europe.

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« C’est l’une des meilleures organisations au monde. Ils ont un excellent entraîneur qui fait un travail fantastique, il l’a prouvé en Belgique et maintenant au Portugal. Ils ont Ronaldo, capable de marquer à tout moment, et la plus grande force du Portugal réside dans son jeu technique et sa possession de balle. Ils excellent dans ce domaine, ils sont capables de beaucoup de choses, c’est une équipe qui cherche toujours à prendre l’avantage. Quand on analyse cette équipe, on ne trouve aucun point faible ». Tout est dit.