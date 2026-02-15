OM : le Torino a eu de nouveaux contacts très positifs avec Lucas Perri

Le mercato de Lucas Perri connaît un nouveau tournant à quelques jours de la reprise des principaux championnats européens. Sous contrat avec Leeds, où son avenir s’est rapidement dessiné en dehors des plans prioritaires, le gardien brésilien est depuis plusieurs semaines au cœur d’un dossier particulièrement suivi. Son profil plaît sur le marché et plusieurs clubs se sont penchés sur sa situation, alors que le joueur doit composer avec une blessure au quadriceps qui l’a contraint à poursuivre une période de rééducation. Dans ce contexte, le moindre contact, la moindre évolution et surtout la capacité d’un prétendant à sécuriser rapidement les conditions de son arrivée peuvent faire basculer le dossier. Ces dernières semaines, le Torino s’est progressivement imposé comme le club le mieux placé pour récupérer le portier de 27 ans, avec un dossier déjà largement avancé sur le plan contractuel.

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Du côté de l’OM, le dossier faisait également partie des pistes étudiées cet été pour renforcer le poste de gardien de but. L’OM a multiplié les réflexions et les contacts sur ce mercato, avec la volonté de trouver une solution capable d’apporter de la concurrence et de la sécurité dans les cages, mais le club phocéen n’est pour l’heure pas parvenu à doubler le Torino dans ce dossier. En face, la formation italienne travaille depuis plusieurs semaines avec une réelle détermination et avait déjà obtenu un accord avec Leeds ainsi qu’avec le joueur dès la mi-juillet autour d’un prêt payant assorti d’une option d’achat de 11 millions d’euros. Le Torino a donc pris de l’avance depuis longtemps, même si les dernières tentatives marseillaises ont relancé un temps la course. C’est précisément pour cette raison que les nouveaux échanges avec l’entourage de Perri jeudi et vendredi sont particulièrement importants et permettent aujourd’hui au club turinois de se montrer très confiant.

Le Toro a accéléré

Selon nos informations, le Torino est très optimiste pour boucler l’arrivée de Lucas Perri dès ce week-end, malgré les tentatives de l’OM pour s’immiscer dans le dossier ces dernières heures. Les derniers contacts repris jeudi et vendredi avec l’entourage du gardien brésilien ont permis au club italien de prendre l’avantage et de surpasser la concurrence marseillaise. Le Torino, qui dispose déjà d’un accord avec Leeds et avec le joueur depuis la mi-juillet autour d’un prêt payant assorti d’une option d’achat à 11 millions d’euros, espère désormais voir Perri arriver à Turin avant dimanche soir afin de lui faire passer sa visite médicale. En cas de feu vert, son officialisation est attendue en début de semaine prochaine.

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Le dossier n’est toutefois pas encore totalement sécurisé puisque Lucas Perri poursuit actuellement sa rééducation après sa blessure au quadriceps. Le gardien devra surtout réussir la stricte visite médicale imposée en Italie, un passage parfois décisif et susceptible de faire capoter certains transferts. Le Torino avance donc avec prudence, tout en préparant déjà d’éventuelles solutions de repli en cas de nouveau rebondissement. D’après nos indiscrétions, le club turinois a ainsi coché les noms de Michele Di Gregorio et Guglielmo Vicario, mais sa priorité reste claire et se nomme toujours Lucas Perri.