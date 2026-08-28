Lens : ça chauffe pour El Chadaille Bitshiabu

Après les pistes avortées menant à Armando Obispo puis Nathan Zézé ou encore Jeanuël Belocian, les dirigeants artésiens ont décidé de passer à la vitesse supérieure sur un profil de premier ordre pour renforcer l’axe gauche de la défense artésienne. Selon nos informations, les Sang et Or négocient intensément avec le RB Leipzig pour boucler la venue d’El Chadaille Bitshiabu (21 ans), recruté pour 15 M€ auprès du Paris Saint-Germain à l’été 2023.

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Face à la forte concurrence en Allemagne, le colosse tricolore manque de temps de jeu et se montre particulièrement emballé par la perspective de retrouver la France sous le maillot lensois. Selon nos dernières indiscrétions, les discussions entre les deux formations portent sur un prêt sec, sans option d’achat. S’il n’y a pas d’accord entre les deux clubs, les négociations ont particulièrement bien avancé, au point qu’un dénouement positif est désormais espéré par toutes les parties dans les prochaines heures. Le Racing est plus que jamais en passe d’offrir à Dino Toppmöller le roc défensif tant convoité.