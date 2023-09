Allemagne : le message poignant de Gündogan à Hansi Flick

La suite après cette publicité

L’aventure est déjà terminée pour Hansi Flick, démis de ses fonctions après une ultime défaite face au Japon, en fin de semaine dernière. Depuis plusieurs années désormais, l’Allemagne ne fait plus peur, comme ses échecs répétitifs lors des dernières grandes compétitions le démontrent. Alors, la DFB a décidé d’aller de l’avant en se séparant de l’ancien tacticien du Bayern Munich, à quelques mois du prochain Euro. Ilkay Gündogan, nommé capitaine par ce dernier, a tenu à rendre hommage à l’ex-sélectionneur sur son compte Instagram.

«Merci pour le temps passé ensemble, l’appréciation mutuelle et la coopération, Hansi. Vous êtes une personne et un entraîneur formidable. C’est vraiment dommage qu’en tant qu’équipe, nous ne puissions pas rendre la pareille à votre grande confiance en nous ! En tant qu’équipe, nous continuerons d’essayer d’apprendre à revenir plus fort et à remporter un championnat d’Europe réussi chez vous en 2024, pour vous aussi ! Je ne vous souhaite que le meilleur pour l’avenir !», écrit le milieu de terrain du FC Barcelone. Des propos touchants qui feront sans doute chaud au cœur d’Hansi Flick. De son côté, l’Allemagne va vite devoir trouver son successeur.