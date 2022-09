Les premiers mots de Graham Potter à Chelsea

Tout est allé très vite. Un peu plus de 24 heures après avoir remercié Thomas Tuchel, Chelsea a officialisé la venue de son nouveau coach : Graham Potter. L'Anglais de 47 ans débarque en provenance de Brighton et dirigera pour la première fois de sa carrière un club d'envergure mondiale. Preuve que les Bleus croient en lui, il a signé un contrat de 5 ans. De quoi le rendre particulièrement heureux, lui qui sera sur le banc dès ce week-end lors du déplacement sur la pelouse de Fulham (coup d'envoi samedi à 13h30) à l'occasion de la 7e journée de Premier League.

«Je suis incroyablement fier et ravi de représenter le Chelsea FC, ce club de football fantastique, explique-t-il dans le communiqué annonçant sa venue. Je suis très heureux de m'associer au nouveau groupe de propriétaires de Chelsea et j'ai hâte de rencontrer et de travailler avec ce groupe passionnant de joueurs et de développer une équipe et une culture dont nos incroyables fans peuvent être fiers. Je voudrais également remercier sincèrement Brighton & Hove Albion de m'avoir donné cette opportunité et en particulier Tony Bloom, tous les joueurs, le personnel et les supporters pour leur soutien continu pendant mon séjour au club.»