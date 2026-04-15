Ligue des Champions : malgré un triste 0-0, Arsenal valide sa place en demi-finale

3 défaites lors des 4 derniers matches et la crainte de tout perdre dans le sprint final. Arsenal vit sa première crise de la saison, au pire moment. Heureusement pour les Gunners, la seule victoire de cette séquence est intervenue lors du quart de finale aller sur la pelouse du Sporting, presque un hold-up, qui lui permettait d’accueillir le club portugais plus sereinement ce mercredi soir. Il fallait se rendre le match facile, et les 10 premières minutes laissaient entrevoir une éclaircie dans le jeu des Gunners.

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Mais elle n’a pas duré, et les défauts habituels ont vite surgi : possession de balle stérile, manque de créativité et touches de balle superflues qui ralentissent le jeu. Même les premiers coups de pied arrêtés obtenus ne donnaient pas grand-chose côté Arsenal. Seul Eze parvenait à mettre un peu de rythme, alors que l’Emirates Stadium s’impatientait avant même la demi-heure de jeu devant les séquences soporifiques proposées. Et c’est même le Sporting qui aurait pu faire mal si Pedro Gonçalves avait mieux exploité l’erreur de relance de Raya (40e), ou si le poteau n’avait pas repoussé une tentative de Catamo (43e) !

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Arsenal sans convaincre

Inquiétants et toujours autant timorés offensivement, les hommes de Mikel Arteta rentraient au vestiaire en étant toujours qualifiés mais n’avaient pas vraiment rassuré leurs supporters sur leur état de forme. Et cela repartait en deuxième période sur la même tonalité, avec un Sporting au final bien plus dangereux, avec une frappe du bouillant latéral gauche Araujo (48e). Arsenal se réveillait alors, Madueke réussissait enfin à déborder sur son côté, et Martinelli tirait au-dessus (55e). Gyokeres, fantomatique, laissait sa place au buteur du match aller, Kai Havertz. Puis la pépite Dowman remplaçait Madueke.

De quoi réveiller l’Emirates ? Les 2 tirs cadrés après 70 minutes de jeu n’incitaient pas à l’enthousiasme débordant. Le Sporting pouvait toujours croire en un retournement de situation. Alors Mikel Arteta achevait de remplacer sa ligne d’attaque titulaire, et lançait Gabriel Jesus et Trossard aux places de Eze et Martinelli. Les Gunners poussaient de manière un peu plus intense, sans bouleverser les codes du football non plus, et Trossard trouvait le poteau de la tête (84e). L’équipe londonienne avait le mérite de contrôler la fin de rencontre, empêchant les Lisboètes d’attaquer. Sans séduire, sans rassurer non plus, Arsenal a validé sa place en demi-finale de la Ligue des Champions pour la deuxième année consécutive. Il y affrontera l’Atlético de Madrid.