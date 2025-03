OL : le témoignage fort de Benoit Millot sur son agression par Paulo Fonseca

C’est une scène qui a fait beaucoup parler ce dimanche après-midi du côté de notre Ligue 1. Lors de la rencontre entre l’OL et Brest (2-1), le coach rhodanien Paulo Fonseca a complètement craqué en fin de rencontre. Juste après avoir été exclu par Benoit Millot, l’entraîneur portugais a perdu ses nerfs et est venu au contact de l’arbitre du jour, tête contre tête étant repoussé dans la foulée par ses propres joueurs. Une image qui a choqué au sein du football français. Et si après la rencontre, Paulo Fonseca a tenu à s’excuser, cela ne devrait pas l’empêcher d’être lourdement sanctionné.

La suite après cette publicité

««Je peux dire seulement que je m’excuse pour ce geste, je ne devrais pas faire cela. Le football… parfois, nous avons des gestes peu corrects», expliquait-il notamment. Mais son geste a visiblement marqué l’arbitre Benoit Millot. Ce dernier s’est confié dans les colonnes de L’Équipe sur cette agression qu’il juge inacceptable. «Il me bondit dessus avec une attitude d’intimidation et je décide de l’exclure directement. (…) Il a cette attitude encore plus impressionnante de tenter de donner un coup, en fait. Un coup de tête. Je reste stoïque, un peu par l’effet de surprise, mais quelque part surtout pour ne pas reculer devant cette intimidation. Des joueurs viennent pour le repousser, des agents de sécurité aussi, me semble-t-il, comme peut-être des membres de son staff. Il recule alors pour mieux revenir une deuxième fois», explique-t-il avant de confirmer que Paulo Fonseca a bien eu un contact physique avec lui, ce qui pourrait peser dans la balance…

Benoit Millot est marqué !

«Il y a, semble-t-il, un léger contact de nez pour être précis… Avec un effet de sidération d’une telle attitude particulièrement intimidante, agressive, que l’on imagine mal d’un entraîneur professionnel. J’ai essayé de faire face en restant droit comme un I. (…) Mais ce n’était pas évident, car son attitude était plus que vindicative. Et le risque est malheureusement qu’il y ait un mimétisme le week-end suivant sur les terrains. Si un grand entraîneur se comporte comme ça, dans le football amateur on va se dire : « Moi aussi je peux le faire ». La semaine dernière (avec les accusations du président marseillais Pablo Longoria), c’était une atteinte morale quand il a été dit que des arbitres pouvaient être corrompus. Là, ça vient toucher l’aspect de l’intimidation physique. (…) Lorsque je reverrai les images, je serai peut-être impressionné. Je trouverai peut-être cela hardcore. En tout cas, on ne peut pas tolérer des comportements comme ça.»

La suite après cette publicité

Un témoignage fort qui confirme que le geste de Paulo Fonseca a laissé des traces. Surtout, il intervient dans un contexte très tendu autour de l’arbitrage. Et après Pablo Longoria qui a été suspendu 15 matches par la commission de discipline, Fonseca pourrait risquer très gros (jusqu’à sept mois de suspension). Du côté de Benoit Millot, s’il fait confiance à la commission de discipline de la LFP, il espère surtout que ce genre de dérapage ne se produira pas dans le milieu amateur. «Il y a une commission de discipline qui est là pour trancher en son âme et conscience en s’appuyant notamment sur les rapports. Mais ce qu’on a vu n’est pas bon pour le football. Avec le risque que cela se propage vers le monde amateur. Au niveau pro, les bords de terrain sont sécurisés. Mais dans le monde amateur, on est à portée de baffe, de coup de poing ou de coup de pied. » Reste désormais à savoir ce que fera la LFP dans les prochains jours.