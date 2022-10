Les pertes colossales du PSG

La suite après cette publicité

Les jours se suivent et se ressemblent pour le PSG. En ce moment, c'est une mauvaise nouvelle toutes les 24 heures environ. Cette semaine est particulièrement épicée car entre les velléités de départ de Kylian Mbappé, accentuées par l'affaire révélée par Mediapart, la direction ne doit plus savoir où donner de la tête. C'est pourtant loin d'être fini car on apprend par le biais du Parisien que les comptes sont plus que jamais dans le rouge.

Pour la saison 2021/2022, le club de la capitale a enregistré entre 300 et 350 M€ de pertes. C'est du jamais vu, d'autant que c'est le 3e exercice de suite bouclé en déficit. Lors de la saison 2019/2020 tronquée par la crise covid, le PSG avait déjà eu 124 M€ de pertes, tandis que l'année suivante s'est bouclée à -224 M€. Surtout, le déficit de 2022 est bien supérieur aux prévisions présentées à la DNCG en juin 2021.

Le PSG a de quoi redresser la situation

On vient de le dire, la crise sanitaire, et donc économique, est passée par là. Les clubs en payent encore les conséquences avec la chute des recettes liées à la billetterie et à toutes les activités économiques qui accompagnent les clubs les jours de match. Ça ne fait pas tout évidemment. La masse salariale absolument énorme du PSG fait de gros dégâts sur les comptes du club, d'autant que certains joueurs possédaient, ou possèdent, des salaires bien trop importants eu égard à leur temps de jeu.

Heureusement, le mercato d'été est passé par là et le duo Luis Campos-Antero Henrique a pu se débarrasser de certains poids morts du vestiaire, certains transférés, d'autres partis libres ou en sous la forme d'un prêt. Ce budget salaire allégé a permis au PSG de s'en sortir vis-à-vis du fair-play financer et ne payer "qu'"une amende de 10 M€ auprès de l'UEFA, les 55 M€ restants n'étant que du sursis. Le club de la capitale est sur la bonne voie mais doit encore se serrer la ceinture.