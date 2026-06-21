CdM 2026, Sénégal : Pape Thiaw a signé son nouveau contrat

Alors que le Sénégal s’apprête à défier la Norvège pour son deuxième match de poules à la Coupe du Monde 2026 (mardi à 2h00), l’ambiance était particulièrement tendue au sein de la fédération sénégalaise. Entre les critiques sur les conditions d’hébergement et les repas incohérents proposés aux joueurs, aucune situation ne semblait plaire aux Lions de la Teranga. Face à cet agacement, l’un des dossiers les plus brûlants restait celui de Pape Thiaw, qui dirigeait l’équipe sans avoir encore signé son contrat.

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Des discussions devaient avoir lieu… et c’est désormais chose faite. En effet, le sélectionneur de 45 ans a annoncé la fin du feuilleton à la veille du match, en conférence de presse. « C’est vrai qu’il y a des dysfonctionnements, mais que ce soit les joueurs, le staff, la Fédération ou moi-même, nous sommes tous focalisés sur le match de demain, qui est le plus important. C’est réglé (son nouveau contrat). Ça a pris trop de temps. Mais je dois éclaircir que ça n’a jamais été un problème d’argent, mais plutôt de principe et de respect » a expliqué le coach.