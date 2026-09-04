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Ligue 1

PSG : la réaction de Nasser Al-Khelaïfi aux prolongations surprises

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Nasser Al-Khelaifi @Maxppp

Ce vendredi soir, juste avant la rencontre entre le PSG et Monaco au Parc des Princes, le club de la capitale a surpris son monde en annonçant six prolongations dont celle de Luis Enrique. Avec lui, celles de ses joueurs : Lucas Beraldo, Senny Mayulu, João Neves, Willian Pacho et Fabián Ruiz. Dans la foulée, le président Nasser Al-Khelaïfi s’est expliqué sur cette décision.

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« Nous sommes ravis que Luis Enrique, Senny Mayulu, João Neves, Willian Pacho, Lucas Beraldo et Fabián Ruiz poursuivent leur aventure avec le Paris Saint-Germain. Ils représentent à la fois le présent et l’avenir du projet de notre Club. Ensemble, nous voulons construire dans la durée, rester fidèles à nos valeurs et continuer à écrire une histoire collective dont nos supporters peuvent être fiers. »

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