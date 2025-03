John Textor a la haine contre les supporters de Botafogo

Ces derniers temps, nous vous relations que les supporters de Botafogo en avaient assez de la gestion de leur club de cœur par John Textor. Accusé d’avoir dépouillé une équipe championne du Brésil et d’Amérique du Sud pour sauver l’OL, Textor a une nouvelle fois été pris pour cible. Insulté par les fans d’O Glorioso, l’Américain a répondu à l’occasion de la conférence de presse de présentation du nouveau coach de l’équipe carioca, Renato Paiva. Et il n’a pas vraiment apprécié.

La suite après cette publicité

«J’ai été choqué par certaines des manifestations, car elles m’ont touché personnellement. C’est vraiment pathétique que j’éprouve des sentiments de haine maintenant. Il y a un pourcentage de nous tous qui devient émotif et atteint la limite de l’émotion. Mais cela ne m’affecte pas, je m’en fiche. Je m’intéresse aux gens. Il est évident que nous avons fait de bonnes choses pour ce club. Je ne veux jamais réprimander ce genre de manifestation, mais c’est décevant et pathétique de voir hier des gens, comme des femmes et des enfants, me regarder et faire d’horribles gestes de la main. Je sais que la majorité des fans comprend notre projet et qu’on ne peut jamais plaire à la perfection. La minorité en colère sera toujours la minorité en colère, mais je ne demanderais jamais aux gardes de sécurité du club de l’opprimer», a-t-il confié.