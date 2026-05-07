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Ligue des Champions

Samuel Umtiti tacle Michael Olise

Par Tom Courel
1 min.
Samuel Umtiti à l'entraînement du Barça @Maxppp
Bayern Munich 1-1 PSG

Les Parisiens se réveillent avec le sourire ce jeudi. En effet, le PSG a réussi son entame et a maîtrisé le Bayern Munich une bonne partie du match pour aller chercher une qualification en finale de Ligue des Champions (1-1). Un match nul amer en Allemagne, qui va certainement être difficile à digérer. Par ailleurs, un des Bavarois présent sur la pelouse semblait perturber et Samuel Umtiti n’a pas manqué de le secouer. En effet, Michael Olise a eu beaucoup de mal à se montrer opportuniste face aux joueurs de la capitale, perdant parfois ses appuis. Et puisqu’il n’a pas été décisif, l’ancien joueur du FC Barcelone s’est montré assez franc sur son cas.

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After Foot RMC
🇫🇷🎙️ @samumtiti : "Olise, c'est très beau ce qu'il fait, mais parler de lui comme un Ballon d'Or, ça va un peu trop vite. Il faut doser. Même pour remplacer Ousmane (Dembélé) et Kylian (Mbappé) en équipe de France... Non, chacun connaît son rôle."
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« Alors oui, Olise, c’est très beau ce qu’il fait, il enchaîne des saisons où il est performant, mais Mbappé ce qu’il fait avec les Bleus, personne ne l’a fait. Il faut respecter le bonhomme, mais parler de lui comme un Ballon d’Or, ça va un peu trop vite. Des buts et des passes décisives, mais il faut doser. Même pour remplacer Ousmane (Dembélé) et Kylian (Mbappé) en équipe de France, non, chacun connaît son rôle » a-t-il indiqué durant l’After sur RMC. Un constant clair de la part du champion du monde 2018.

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