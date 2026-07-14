Fulham tient un accord pour Chibuike Nwaiwu

Arrivé à Trabzonspor en janvier 2026, le défenseur central Chibuike Nwaiwu (22 ans) a été une des révélations de la saison dernière en Turquie. L’international nigérian (3 sélections) est devenu titulaire indiscutable dans la défense des Bordeaux et bleu ciel et a disputé 21 matchs depuis son arrivée. Forcément ses performances ne sont pas passées inaperçues et Fulham a coché le nom de Nwaiwu.

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Selon nos informations, les Cottagers ont trouvé un accord avec les Nigérians jusqu’en 2030 avec le joueur. Le club de Premier League se rapproche de son but, mais va devoir maintenant trouver un terrain d’entente avec Trabzonspor qui veut minimum 30 M€ pour Chibuike Nwaiwu. Pour rappel, le défenseur est arrivé en provenance de Wolfsberger AC pour 6 M€.