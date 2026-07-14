Menu Rechercher
Commenter 1
Exclu FM Süper Lig

Fulham tient un accord pour Chibuike Nwaiwu

Par Clinton Ayooye
1 min.
Chibuike Nwaiwu @Maxppp

Arrivé à Trabzonspor en janvier 2026, le défenseur central Chibuike Nwaiwu (22 ans) a été une des révélations de la saison dernière en Turquie. L’international nigérian (3 sélections) est devenu titulaire indiscutable dans la défense des Bordeaux et bleu ciel et a disputé 21 matchs depuis son arrivée. Forcément ses performances ne sont pas passées inaperçues et Fulham a coché le nom de Nwaiwu.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, les Cottagers ont trouvé un accord avec les Nigérians jusqu’en 2030 avec le joueur. Le club de Premier League se rapproche de son but, mais va devoir maintenant trouver un terrain d’entente avec Trabzonspor qui veut minimum 30 M€ pour Chibuike Nwaiwu. Pour rappel, le défenseur est arrivé en provenance de Wolfsberger AC pour 6 M€.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Süper Lig
Trabzon
Fulham
Chibuike Godfrey Nwaiwu

En savoir plus sur

Süper Lig Süper Lig
Trabzon Logo Trabzonspor
Fulham Logo Fulham
Chibuike Godfrey Nwaiwu Chibuike Godfrey Nwaiwu
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier