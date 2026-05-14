«Une poubelle haineuse», «un viol de mon âme» : Raymond Domenech assassine Netflix et le documentaire sur Knysna

Ce soir, Didier Deschamps va dévoiler sa liste de 26 joueurs retenus pour la Coupe du Monde 2026. Mais ce jeudi matin, c’est un autre sélectionneur qui fait beaucoup parler. Il s’agit de Raymond Domenech. A la tête des Bleus entre 2004 et 2010, il avait quitté son poste après le scandale de Knysna lors de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Hier, Netflix a d’ailleurs dévoilé son reportage consacré à cette sombre période de la sélection tricolore. Intitulé « Le bus, les Bleus en grève », il revient sur tout ce qui a mené à la grève des joueurs et au fiasco sud-africain. Patrice Evra, William Gallas, Bacary Sagna ou encore François Manardo, l’ancien chef de presse de l’équipe de France, ont accepté de s’exprimer sur le sujet. Idem pour Domenech.

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L’homme âgé de 74 ans a d’ailleurs accepté de donner l’accès complet à son journal intime aux journalistes qui ont travaillé sur ce documentaire. Ils ne se sont pas privés pour partager les meilleures feuilles de ce livret dans lesquelles l’ancien sélectionneur balance salement sur ses joueurs. En le regardant, on sent qu’il a un certain mépris pour eux. « Thierry Henry est né le 17 août. Lion banal : il se regarde le nombril », « Gallas fait toujours la gueule. Je ne supporterai pas longtemps », « Gourcuff, mais qu’il est con. Autiste léger d’abord et con ensuite », « Anelka qui est passé sans me regarder. Ce gros con ! », a-t-il notamment déclaré. A la fin du documentaire, il a également balancé l’identité de la taupe, qui serait donc Franck Ribéry.

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Domenech se sent trahi

L’ancien du Bayern Munich aurait balancé, sans forcément s’en rendre compte, à un journaliste de télévision qu’il y aurait eu un clash entre Domenech et Nicolas Anelka. Hier soir, Ribéry a d’ailleurs taclé son ex-entraîneur sur X. «Mamma Mia Domenech, je t’aime beaucoup. Juste… je garde la vraie histoire pour plus tard. Allez ciao bello.» On attend sa réponse avec impatience. De son côté, Raymond Domenech est également très mécontent après la diffusion de ce documentaire. Il n’a pas hésité à le faire savoir sur son compte X, sur lequel il a publié un long texte ce jeudi matin très tôt.

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*«16 ans après, cela devait être le documentaire de l’explication de la réflexion et de l’analyse posée. Ce fut un réquisitoire extraordinairement violent contre ma personne. Cela devait être un documentaire de bonne tenue où chaque version serait présentée équitablement. Ce fut un film totalement à charge et d’une partialité nauséabonde. Je n’ai pas accepté de participer à ce documentaire pour faire parler de moi, ni pour régler mes comptes. J’ai depuis longtemps abandonné l’aigreur et ce qui se voulait une thérapie est devenue une poubelle haineuse. La production de ce film qui a changé deux fois en deux ans n’a pas tenu ses engagements et a trahi ma confiance. Nous avions décidé en condition sine qua non de ma participation, que je disposerai d’un droit de regard sur tout.»*### L’ancien sélectionneur tacle Netflix Il poursuit : *«cela m’a été refusé in fine en toute impunité et avec la plus grande malhonnêteté. Je n’aurais jamais validé une telle version car elle ne reflète ni ce que j’ai dit (choisissez les extraits les plus croustillants, coupez, montez, arrangez et vous aurez un film sensationnalité qui n’a d’autre vocation que celle de "remuer la merde" pour faire de l’audimat et de jeter le discrédit sur un homme), ni qui je suis. Je suis meurtri et trahi : cela raisonne comme un viol de mon âme. Un vol de mes émotions d’un moment. Pour toutes celles et ceux qui ont tenu à un moment donné de leur vie un journal intime, ils sauront combien les pensées écrites sont parfois dures à l’égard des autres (et de soi), qu’elles ne sont pas destinées à être livrées telles qu’elles et surtout, qu’elles permettent, à ce moment-là, de maintenir en vie une femme ou un homme, accablé(e) de toutes parts, croulant sous le poids d’une pression déraisonnable et extraordinairement violente.»*L’ancien coach ajoute : *«j’ai ouvert ma vie intime, celle d’un sélectionneur qui vit avec un groupe de joueurs des moments pas toujours simples -parfois heureux, parfois lourds de tension. Ces notes n’auraient jamais dû être publiées telles quelles. Les réalisateurs de ce documentaire ont préféré à l’investigation et à la rigueur, le soufre et la malhonnêteté. Ce ne sont pas mes valeurs : je peux être frondeur parfois, provocateur souvent, mais je ne suis ni irrespectueux, ni méchant, ni arrogant. Je tiens à me désolidariser de toutes mes forces de ce documentaire dont la vulgarité et le sensationnalisme n’ont d’égal que son absence de déontologie. Il n’honore ni le football, ni le journalisme.»* Il a fini ce message en remerciant ceux qui l’aiment et le soutiennent. L’affaire Knysna risque encore de faire des problèmes 16 ans plus tard…