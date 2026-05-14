«Une poubelle haineuse», «un viol de mon âme» : Raymond Domenech assassine Netflix et le documentaire sur Knysna
Hier, Netflix a dévoilé son documentaire Le Bus, les Bleus en grève. Mais il n’est pas au goût de Raymond Domenech, qui a publié un message assassin sur son compte X ce jeudi matin.
Ce soir, Didier Deschamps va dévoiler sa liste de 26 joueurs retenus pour la Coupe du Monde 2026. Mais ce jeudi matin, c’est un autre sélectionneur qui fait beaucoup parler. Il s’agit de Raymond Domenech. A la tête des Bleus entre 2004 et 2010, il avait quitté son poste après le scandale de Knysna lors de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Hier, Netflix a d’ailleurs dévoilé son reportage consacré à cette sombre période de la sélection tricolore. Intitulé « Le bus, les Bleus en grève », il revient sur tout ce qui a mené à la grève des joueurs et au fiasco sud-africain. Patrice Evra, William Gallas, Bacary Sagna ou encore François Manardo, l’ancien chef de presse de l’équipe de France, ont accepté de s’exprimer sur le sujet. Idem pour Domenech.
L’homme âgé de 74 ans a d’ailleurs accepté de donner l’accès complet à son journal intime aux journalistes qui ont travaillé sur ce documentaire. Ils ne se sont pas privés pour partager les meilleures feuilles de ce livret dans lesquelles l’ancien sélectionneur balance salement sur ses joueurs. En le regardant, on sent qu’il a un certain mépris pour eux. « Thierry Henry est né le 17 août. Lion banal : il se regarde le nombril », « Gallas fait toujours la gueule. Je ne supporterai pas longtemps », « Gourcuff, mais qu’il est con. Autiste léger d’abord et con ensuite », « Anelka qui est passé sans me regarder. Ce gros con ! », a-t-il notamment déclaré. A la fin du documentaire, il a également balancé l’identité de la taupe, qui serait donc Franck Ribéry.
Domenech se sent trahi
L’ancien du Bayern Munich aurait balancé, sans forcément s’en rendre compte, à un journaliste de télévision qu’il y aurait eu un clash entre Domenech et Nicolas Anelka. Hier soir, Ribéry a d’ailleurs taclé son ex-entraîneur sur X. «Mamma Mia Domenech, je t’aime beaucoup. Juste… je garde la vraie histoire pour plus tard. Allez ciao bello.» On attend sa réponse avec impatience. De son côté, Raymond Domenech est également très mécontent après la diffusion de ce documentaire. Il n’a pas hésité à le faire savoir sur son compte X, sur lequel il a publié un long texte ce jeudi matin très tôt.
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