PSG – Troyes : les compositions officielles

Inarrêtable, avec sa série de 10 succès consécutifs toutes compétitions confondues en cours, le PSG dispute son dernier match avant la trêve internationale face au barragiste Troyes (coup d’envoi à 21h05), qui espère ne pas subir le même traitement que Le Havre (1-5) et Villarreal (0-6), éparpillés par le double champion d’Europe en titre ces derniers jours.

La suite après cette publicité

Toujours privé de nombreux éléments de son 11 type (Marquinhos, Nuno Mendes, Dembélé, Kvaratskhelia), Luis Enrique fait également sans Hakimi, laissé au repos, et Akliouche, blessé lors du match en Espagne mardi. La rotation du technicien ibérique est donc limitée et c’est une équipe avec 3 changements seulement qui se présentera sur la pelouse du Parc. Torres débutera en pointe, soutenu par Doué et Godts, ce dernier relayant Akliouche. Au milieu, Mayulu redescend d’un rang après avoir évolué en pointe en Ligue des champions et Zaïre-Emery remplace Hakimi dans le couloir droit de la défense. À noter que c’est Vitinha qui portera le brassard ce soir.

Stéphane Dumont fait également preuve d’une certaine stabilité, dans la continuité du succès des siens contre Le Mans samedi dernier (2-0). Les 2 changements de l’entraîneur troyen : Boura prend la place de Gozzi sur le côté gauche de la défense, tandis que Diawara évoluera lui sur l’aile gauche, renvoyant Nkada sur le banc.

La suite après cette publicité

Les compositions officielles

PSG (4-3-3) : Safonov – Zaïre-Emery, Zabarnyi, Pacho, Hernandez – Mayulu, Vitinha (cap.), Ruiz – Doué, Torres, Godts.

La suite après cette publicité

Troyes (4-3-3) : Konaté – Maronnier, Monfray (cap.), Diaz, Boura – Mille, Karim, Diop – Ifnaoui, Ripart, Diawara.