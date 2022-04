Tottenham : Antonio Conte souhaite recruter Kalvin Philipps

La suite après cette publicité

Arrivé en cours de saison à Tottenham, Antonio Conte est passé par tout les états sur le banc des Spurs. Au bord de la crise de nerfs il y quelques mois après un mauvais enchainement de résultats, le technicien italien retrouve de sa superbe et a réussi à transformer Tottenham en une équipe redoutable, bien emmenée par son capitaine Harry Kane. Cependant, l'ancien coach de la Juventus sait qu'avec cet effectif, il sera compliqué de jouer le titre la saison prochaine.

C'est pourquoi The Sun explique que le Transalpin souhaiterait recruter six joueurs cet été. L'un d'entre eux n'est autre que le Pirlo du Yorkshire, Kalvin Phillips. Formé à Leeds, le milieu anglais a tout connu chez les Peacocks et intéresserait de nombreux clubs, comme Manchester United, avec qui les Spurs seront en concurrence sur le dossier. En plus de cela, Tottenham compte déjà 16 joueurs étrangers sur les 17 autorisés par l'UEFA, ce qui valide encore plus, s'il le fallait, la piste du milieu anglais.