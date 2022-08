Mercato : Chelsea va faire sauter la banque

La suite après cette publicité

A deux semaines de la fin du mercato, Chelsea s'agite dans tous les sens. Thomas Tuchel, qui a déjà accueilli Kalidou Koulibaly, Marc Cucurella, Carney Chukwuemeka, Gabriel Slonina et Raheem Sterling, attend encore des renforts supplémentaires d'ici le 31 août. Le technicien allemand veut un milieu de terrain. Outre le jeune Cesare Casadei (Inter Milan), qui a des chances de signer pour 14 millions d'euros, il vise toujours Frenkie de Jong. S'entendre avec le FC Barcelone ne sera pas un problème puisque les Culés souhaitent se débarrasser de l'international néerlandais afin de récupérer des liquidités et alléger leur masse salariale.

Chelsea va encore dépenser des millions

Les pensionnaires du Camp Nou ont fixé le prix de FDJ à 84 millions d'euros, mais il pourrait partir pour moins. Seul problème pour les Blues, le joueur ne veut pas quitter Barcelone. La position de Pierre-Emerick Aubameyang, pour lequel le Barça demande entre 25 et 30 millions d'euros, est la même selon le Mirror. Mais le Gabonais pourrait être sacrifié par sa direction, qui n'arrive pas à faire céder De Jong. Tuchel, qui rêve de recruter l'attaquant, ne perd pas espoir de le recruter. Toujours dans le secteur offensif, Anthony Gordon est d'accord pour rejoindre Londres.

En revanche, les pensionnaires de Stamford Bridge devront convaincre Everton. Après une première proposition de 47 millions d'euros refusée, ils sont revenus à la charge hier avec une offre de 53 millions d'euros d'après la BBC. Une réponse des Toffees, qui sont intéressés par un prêt d'Armando Broja, est attendue. En défense, Thomas Tuchel veut encore un renfort. Et c'est Wesley Fofana (Leicester) qui lui a tapé dans l'oeil. Après une première offre de 75 millions d'euros rejetée par les Foxes, Chelsea va revenir à la charge pour le joueur sous contrat jusqu'en 2027.

Des départs sont espérés d'ici la fin du mercato

Le Français, qui s'est déjà entendu avec les Blues, est évalué à au moins 95 millions d'euros par Leicester selon nos informations. La presse anglaise annonce, elle, que le club de Brendan Rodgers veut bien plus et que le joueur perdrait patience. Mais les Londoniens comme l'ancien de l'ASSE peuvent malgré tout y croire. Alors que plusieurs recrues sont attendues, le club de la capitale anglaise, qui pourrait dépenser plus de 250 millions d'euros, doit aussi gérer plusieurs départs. De retour de prêt, Emerson Palmieri intéresse la Lazio Rome et West Ham. Michy Batshuayi, lui, pourrait partir en prêt. Wolverhampton et Everton sont cités comme des points de chute.

Callum Hudson-Odoi, qui intéresse plusieurs clubs, Conor Gallagher, Armando Broja et Christian Pulisic, qui est aussi sur les tablettes de MU, sont tous les quatre dans le viseur de Newcastle d'après le Telegraph. Hakim Ziyech, lui, intéresse Man Utd. Après Romelu Lukaku (Inter Milan), Timo Werner (Leipzig) ou encore Malang Sarr (AS Monaco), le club anglais risque encore de perdre plusieurs éléments. Le prochain devrait être Marcos Alonso, qui est en train de finaliser son départ au FC Barcelone comme l'a annoncé Thomas Tuchel la semaine dernière. Mené par Todd Boehly, le nouveau Chelsea est en train de prendre forme.