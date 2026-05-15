Équipe de France : la mauvaise surprise Eduardo Camavinga choque du monde

La dream team. Hier, Didier Deschamps a dévoilé la liste des 26 Bleus qui vont partir à la conquête de la Coupe du Monde 2026. Si certains étaient sûrs d’en être, d’autres étaient dans l’incertitude. C’était le cas d’Eduardo Camavinga. Le milieu de terrain a toujours eu la confiance de DD, dans les bons comme dans les mauvais moments. A 23 ans, l’international tricolore aux 29 sélections espérait donc en ajouter quelques-unes au Mondial. Ce, malgré une saison très compliquée au Real Madrid, aussi bien collectivement qu’individuellement (42 matches, 2 buts et 1 assist). Toutefois, il était conscient qu’il pouvait peut-être passer à la trappe.

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Ces derniers jours, plusieurs médias français ont révélé qu’il y avait des doutes quant à sa participation, même si la tendance était plutôt positive. Hier soir, le verdict est tombé. Camavinga ne jouera pas la Coupe du Monde 2026, sauf forfait de dernière minute. Une terrible désillusion pour l’ancien Rennais, qui a vécu des moments difficiles cette année notamment lorsqu’il a été jugé coupable de l’élimination du Real Madrid en Ligue des Champions face au Bayern Munich. DD, qui lui a souvent tendu la main, a décidé cette fois-ci de ne pas le faire. Il a expliqué cette décision très douloureuse.

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Une absence logique mais inattendue

«J’imagine sa déception… Cama sort d’une saison difficile, il a moins joué, il a eu des blessures aussi, c’est un joueur venu très tôt avec nous, c’est encore un jeune joueur, mais j’ai des choix à faire, il y a une structure de liste, je dois répartir entre les défenseurs, milieux, attaquants, je comprends son immense déception ce soir… Ce qui lui a fait perdre sa place ? Sa saison évidemment, même s’il a eu quelques blessures, et la concurrence est très très forte.» Après cette annonce, le cas Camavinga a fait beaucoup parler en France comme à l’étranger.

«Convoqué pour la Coupe du monde 2022 et l’Euro 2024, Eduardo Camavinga, lui, n’a pas franchement brillé avec le Real dernièrement. Il en paie les frais», a lancé Le Figaro. L’Equipe en parle comme l’un des «grands battus». En Espagne, où il évolue en club, son absence fait aussi parler. «Didier Deschamps a dévoilé sa liste pour la Coupe du Monde, et Eduardo Camavinga n’y figure pas. Le milieu de terrain du Real Madrid ne participera donc pas à la compétition cet été, qui devait être sa deuxième Coupe du Monde. Après une saison décevante en club, il subit un nouveau coup dur», écrit Marca. El Pais a lancé : «Camavinga ne participe à la Coupe du Monde : Deschamps écarte le joueur du Real Madrid de la liste des joueurs de France (…) La plus grande surprise, notamment pour les supporters espagnols, est l’absence du milieu de terrain du Real Madrid, Eduardo Camavinga.»

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Une surprise pour la presse étrangère

AS parle d’un «coup dur mondial pour Camavinga» et d’un revers majeur pour le milieu, avant d’ajouter : «cette sélection est une véritable surprise, car il y a quelques heures encore, la présence de Camavinga semblait acquise. La saison en dents de scie du Franco-Angolais au Real Madrid a pesé lourd dans la décision finale de Deschamps. D’abord enclin à le convoquer, il a finalement opté pour l’absence après mûre réflexion. Camavinga est écarté d’une grande compétition internationale pour la première fois depuis 2021, année où il avait manqué l’Euro.» La Cadena SER, qui dit de lui qu’il est «le grand absent», a écrit à son sujet : «Eduardo Camavinga ne participera pas à la Coupe du Monde 2026. Didier Deschamps a dévoilé sa liste pour la Coupe du Monde de la FIFA, qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada, et la plus grande surprise est l’absence du milieu de terrain du Real Madrid. Le joueur madrilène était un titulaire indiscutable sous les ordres du sélectionneur français, mais Deschamps a décidé de ne pas le retenir dans sa liste, qu’il a annoncée publiquement et en direct à la télévision française.»

Du côté des adversaires des Bleus, son absence est aussi évoquée. Au Sénégal, Wiwisport a commenté : «pour la surprise, Eduardo Camavinga a été mis de côté.» SeneNews a aussi donné son avis. «Le milieu de terrain du Real Madrid, Eduardo Camavinga, a été écarté de la liste des 26 joueurs retenus par Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2026. Cette absence pourrait changer la donne lors du match tant attendu contre l’Équipe du Sénégal.» En Norvège, Dagbladet évoque une «star oubliée» au moment de parler du joueur madrilène. Un footballeur qui doit maintenant digérer ce coup dur et avancer pour revenir plus fort au Real Madrid mais aussi en équipe de France.