CdM 2022, Portugal : le remplacement polémique de Cristiano Ronaldo

Cet après-midi, le Portugal a perdu son troisième match de poules face à la Corée du Sud (1-2). Mais ce n’est pas ce revers qui fait le plus parler dans les médias. Titulaire au coup d’envoi, Cristiano Ronaldo a été remplacé à 20 minutes du terme. Boudeur et mécontent à sa sortie, CR7 aurait marmonné : « il a une put… d’envie de me sortir. » Des mots que beaucoup ont cru destinés à son sélectionneur Fernando Santos.

En conférence de presse, ce dernier a donné une version différente. « Ronaldo était énervé contre un joueur sud-coréen qui lui a dit de se presser pour sortir du terrain. Pepe est même allé parler à ce joueur à la fin du match. Ronaldo répondait au joueur. » Une version confirmée par le numéro 7 quelques instants plus tard. « Ce qu’il s’est passé, c’est qu’avant mon remplacement, un joueur de la Corée du Sud m’a dit de sortir rapidement. Je lui ai dit de se taire. Il n’a pas d’autorité sur moi. Il n’y a aucune polémique », a-t-il déclaré dans des propos relayés par A Bola.