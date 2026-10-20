PSG : la réaction à chaud de Désiré Doué après son match contre le Barça

Le Paris Saint-Germain a frappé fort en s’imposant face au FC Barcelone (4-2) dans le choc de la soirée en Ligue des Champions. Malgré les blessures d’Ousmane Dembélé, de Marquinhos et de Khvicha Kvaratskhelia en cours de rencontre, les hommes de Luis Enrique ont trouvé les ressources nécessaires pour faire la différence. Revenus deux fois au score, les Catalans ont notamment pu compter sur Lamine Yamal, mais les Parisiens ont finalement pris le dessus en fin de match pour s’emparer seuls de la tête de la phase de ligue.

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Auteur d’un but et d’une passe décisive, Désiré Doué s’est grandement illustré lors de cette victoire parisienne. Interrogé sur sa performance, l’attaquant a refusé de s’attribuer le mérite du succès : «ce n’est pas à moi de le dire, on donne tout sur le terrain et les résultats le disent. On reste concentrés à chaque match, on a faim. J’ai volé la vedette de personne, j’ai simplement joué mon football, il y a beaucoup de grands joueurs au Barça». Le Parisien est également revenu sur sa réalisation : «un but et une passe dé, c’est top. J’ai frappé fort, j’ai croisé et il n’a pas pu l’arrêter», a-t-il réagi sur Canal+.