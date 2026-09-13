Ballon d’Or : la réponse d’Ousmane Dembélé à la sortie de Kylian Mbappé sur "l’élu"

«Dembélé ? Mais il a toujours été vu comme un joueur de talent. Moi, j’ai toujours été vu comme l’élu. J’ai tout de suite été au top, très tôt. Il a eu un parcours différent, les blessures, mais il s’est bien rattrapé !», ne manquait pas de lâcher Kylian Mbappé il y a quelques jours au moment d’évoquer le Ballon d’Or. Faisant campagne pour obtenir la récompense, l’attaquant du Real Madrid n’a pas manqué de faire parler de lui lors de ses dernières sorties médiatiques.

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Muet jusque-là, Ousmane Dembélé est finalement sorti du silence. Le Ballon d’Or 2025 qui avait été récompensé suite à un triplé Ligue des Champions, Ligue 1 et Coupe de France où il avait porté les Franciliens, se retrouve encore parmi les prétendants avec cette deuxième Ligue des Champions remportée par le Paris Saint-Germain. Et le principal intéressé a été interrogé à ce sujet par l’ancien buteur du Paris Saint-Germain et consultant Ligue 1+, Guillaume Hoarau, ce dimanche après la victoire 1-0 du PSG à Brest.

Dembélé répond à Mbappé

Ousmane Dembélé a gardé la même posture que l’année dernière quand il a remporté le Ballon d’Or. C’est-à-dire garder une vision collective et mettre en avant le travail et l’unité avant les ambitions individuelles. «Non j’ai toujours été comme ça. J’ai toujours était au fond de la classe à travailler dur. Dans toute ma carrière, je n’ai pas dit un mot, j’ai travaillé», a-t-il confié.

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Il a ensuite rebondi, faisant référence aux déclarations de son compère en équipe de France et ami de longue date, Kylian Mbappé : «je n’ai jamais été l’élu, j’ai bossé et j’ai été récompensé dans une année fantastique avec le Paris Saint-Germain. Cette année on verra, je regarde ça sans pression. On verra.» Il faudra encore patienter jusqu’au lundi 26 octobre, date de la cérémonie du Ballon d’Or 2026.