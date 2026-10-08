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Opéré du coeur, Scott McTominay va pouvoir rejouer

Par Aurélien Macedo
mctominay @Maxppp

Victime d’une arythmie cardiaque, le milieu de terrain Scott McTominay était passé sur le billard il y a quelques semaines pour corriger ses légers troubles. Un moment difficile à passer pour l’international écossais de 29 ans qui devait attendre le feu vert médical pour rejouer.

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C’est désormais chose faite comme le révèle la Gazzetta dello Sport. Le dernier examen médical s’est bien passé et tout va mieux pour l’ancien de Manchester United qui va pouvoir s’entraîner de nouveau et jouer dès qu’il aura retrouvé son rythme.

Pub. le - MAJ le
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