Manchester City a trouvé un accord avec Nottingham Forest pour le transfert historique d’Elliot Anderson !

L’été va être très animé du côté de l’Etihad Stadium. Après le départ de Pep Guardiola, Enzo Maresca devrait s’installer sur le banc cityzen, et les Skyblues devraient débourser 20 millions d’euros pour se l’offrir et éviter des problèmes avec Chelsea, qui estime que les négociations entre le coach italien et City ont démarré lorsqu’il était encore sous contrat chez les Blues.

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Quoi qu’il en soit, qui dit nouveau cycle qui s’ouvre dit forcément arrivées en masse. Il est déjà question de joueurs comme Sandro Tonali ou Malo Gusto, mais ces derniers jours, c’est sur Elliot Anderson que les efforts de la direction mancunienne se sont concentrés. Le milieu de terrain de 23 ans de Nottingham Forest devrait même devenir la recrue la plus chère de l’histoire du championnat anglais.

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Le transfert le plus cher de l’histoire de la Premier League

Effectivement, The Athletic indique qu’un accord a été trouvé entre les deux clubs. Le montant de l’opération n’a pas été donné mais il sera supérieur aux 145 millions d’euros déboursés par Liverpool pour Alexander Isak, toujours selon le média. Un total de 150 millions d’euros était évoqué par d’autres publications britanniques ces derniers jours. Désormais, le joueur des Three Lions va devoir se mettre d’accord avec les Mancuniens, ce qui ne devrait a priori pas être très compliqué.

Arrivé à Nottingham en provenance de Newcastle il y a deux ans, dans un transfert assez polémique qui concernait aussi le gardien Odysseas Vlachodimos, il s’est rapidement imposé comme une référence en Premier League, faisant ses débuts en sélection en septembre dernier. Il a démarré les deux rencontres disputées par les hommes de Thomas Tuchel lors de cette Coupe du Monde 2026, et sera donc joueur de Manchester City à la reprise de la Premier League en août.