Chelsea : Thomas Tuchel ne veut pas faire tourner son effectif

La fin de saison de Chelsea est plus que passionnante. Finaliste de la Ligue des champions, le club de Londres se bat aussi pour une place en C1 l’année prochaine en championnat. Les Blues doivent faire un résultat ce week-end face à Aston Villa pour assurer leur première place. Une situation qui oblige Thomas Tuchel (47 ans) a joué le match à fond et donc à aligner le meilleur onze possible. Le technicien allemand risque gros puisque plusieurs de ses titulaires sont déjà légèrement blessés (Kanté, Chilwell, Mount, Havertz) mais pas question de les préserver pour la finale face à City.

« Nous ne voulons pas avoir de blessures comme celles de Kai et de N'Golo et presque de Mason et de Chili, et il y a toujours un risque dans un match. Mais si nous étions déjà qualifiés pour la Ligue des champions, vous pourriez perdre votre énergie et trop réfléchir en vous disant : "Qui devons-nous laisser de côté ?", "qui a besoin de repos ?". Tout à coup, vous les mettez au repos et vous ne savez pas si le joueur mis au repos retrouvera son rythme pour le match. Je préfère continuer et me battre constamment pour cela et ne pas avoir à gérer la situation où vous n'essayez pas, vous ne voulez pas être blessé, mais vous ne voulez pas perdre votre rythme. C'est mieux d'être à fond contre Aston Villa et d'espérer un peu de chance. »