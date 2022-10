EdF, OL : Moussa Dembélé veut jouer la Coupe du monde

De retour en tant que titulaire à l'OL depuis la prise de pouvoir de Laurent Blanc, Moussa Dembélé retrouve du temps de jeu. Alors que la liste de Didier Deschamps, prévue pour le 9 novembre, approche, le buteur de 26 ans a évoqué la possibilité d'être appelé pour la première fois avec l'équipe de France.

La suite après cette publicité

«Je connais mes qualités, donc j'y crois. Cela passe par des performances en club, je vais essayer de tout donner pour me donner la chance d'espérer, mais je suis conscient que ce ne sera pas si facile que cela. Mon rêve reste de remporter une Ligue des Champions et une Coupe du monde, ce sont deux trophées qui font rêver. Et continuer à marquer des buts, même à 40 ans», a expliqué l'attaquant de l'OL au micro de Prime Video. Comme d’habitude, l’intégralité de l’entretien sera disponible dimanche soir avant OL/LOSC dans l'émission Dimanche Soir Football dès 19h00. (Émission accessible à tous gratuitement)