Javier Tebas tacle Kylian Mbappé et s’excuse envers la Chine

Kylian Mbappé se retrouve au cœur d’une polémique en Chine après la diffusion d’une vidéo dans laquelle il semble plaisanter au sujet de Mao Zedong, figure historique majeure du pays. Cette séquence a suscité des réactions négatives et entraîné la suspension de son compte sur un réseau social chinois ainsi que des répercussions potentielles sur ses partenariats commerciaux. Face à cette situation, LALIGA a présenté ses excuses au peuple chinois afin de limiter les conséquences sur ses relations avec le pays et de préserver l’image du football espagnol auprès des supporters chinois via un communiqué de Javier Tebas, qui n’hésite pas à pointer du doigt le comportement de l’attaquant français du Real Madrid :

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Desde LALIGA lamentamos profundamente las declaraciones de Kylian Mbappé que han causado malestar y ofensa en China. Entendemos el daño ocasionado y, en nombre de LALIGA, quiero trasladar nuestras sinceras disculpas al pueblo chino.



Durante muchos años hemos construido una relación de respeto, confianza y cooperación con China, sus autoridades, sus instituciones deportivas, sus operadores audiovisuales y millones de aficionados al fútbol español.



No podemos permitir que una actuación individual empañe esa relación ni perjudique a los más de 20 clubes de nuestras competiciones profesionales y a millones de aficionados chinos.



Estamos adoptando las medidas a nuestro alcance y trabajando directamente con nuestros socios e interlocutores en China para superar esta situación.



Nuestro compromiso con China, su pueblo y sus instituciones es firme. Una relación construida durante tantos años no puede quedar dañada por un episodio individual. — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) October 27, 2026

«Chez LALIGA, nous regrettons profondément les déclarations de Kylian Mbappé qui ont suscité du malaise et de l’offense en Chine. Nous comprenons le préjudice causé et, au nom de LALIGA, je tiens à présenter nos sincères excuses au peuple chinois. Depuis de nombreuses années, nous avons construit une relation de respect, de confiance et de coopération avec la Chine, ses autorités, ses institutions sportives, ses diffuseurs audiovisuels et des millions de supporters du football espagnol. Nous ne pouvons pas laisser un geste individuel entacher cette relation ni nuire aux plus de 20 clubs de nos compétitions professionnelles et aux millions de supporters chinois. Nous prenons toutes les mesures à notre portée et travaillons directement avec nos partenaires et interlocuteurs en Chine pour surmonter cette situation. Notre engagement envers la Chine, son peuple et ses institutions est inébranlable. Une relation construite au fil de tant d’années ne peut être compromise par un incident isolé.»