JT Foot Mercato : le Real Madrid attend Kylian Mbappé avec deux nouveaux joueurs

Le Real Madrid connaît ses renforts pour la saison prochaine

C'est une politique de rapatriement que devrait connaître la Casa Blanca cet été. L'objectif est bien évidemment de recruter Kylian Mbappé, mais le Real Madrid souhaiterait également se renforcer dans d'autres secteurs. Au poste de latéral droit notamment où Dani Carvajal semble bien seul sur son côté. Selon AS, Alvaro Odriozola devrait faire son retour à Madrid suite à son prêt concluant à la Fiorentina. Le prodige nippon Takefusa Kubo devrait lui aussi faire son retour au Real Madrid. Un retour rendu possible grâce à la future naturalisation de Vinicius Junior, qui va libérer une place d'extra-communautaire. En revanche pour Reinier ça se complique, le Brésilien n'a jamais porté le maillot du Real lui qui a été prêté deux ans à Dortmund sans pour autant trouver du temps de jeu. Les cas Brahim Diaz (Milan) et Borja Mayoral (Getafe) sont également suivis avec attention.

Lucas Paquetá commence à inquiéter au Brésil

Si le Brésilien Lucas Paquetá réalise une belle saison avec 7 réalisations et 2 passes décisives en Ligue 1, la situation de son club de l'OL inquiète au pays natal du numéro 10. Le média brésilien UOL Esporte n'est pas rassuré à l'idée de voir le cadre de l'équipe auriverde pointer actuellement à la 10ème place de Ligue 1, loin des places européennes avec un entraîneur sur la sellette. À quelques mois d'une Coupe du Monde que la Seleção compte bien remporter, la fin de saison du club lyonnais semble loin d'être emballante et un départ de Paquetá ne serait pas à exclure si les Gones ne se qualifient pas en Coupe d'Europe. Des changements qui pourraient donc engendrer une adaptation indécise et des incertitudes côté brésilien.

Un club allemand déjà qualifié pour les quarts de finale de la Ligue Europa

Les conséquences de l'invasion de la Russie en Ukraine commencent à se faire ressentir de plus en plus dans le monde du football. Selon le média allemand Bild, les huitièmes de finale de la Ligue Europa qui devaient voir s'affronter le RB Leipzig et le Spartak Moscou, les 10 et 17 mars prochain, seront annulés par l'UEFA en raison de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Les coéquipiers de Christopher Nkunku vont donc directement accéder aux quarts de finale de la compétition sans jouer. L'exclusion du Spartak Moscou ne devrait pas avoir pour effet de repêcher une équipe, la formation russe avait terminé première du Groupe C.