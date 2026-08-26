OM : accord trouvé entre Igor Paixão et Sunderland

Ce qui était la grande crainte des supporters marseillais est en train d’arriver. À quelques jours de la fin du mercato, Paixao est plus proche d’un départ que de rester une seconde saison à l’OM. D’après nos informations, le Brésilien s’est mis d’accord sur les termes d’un contrat avec Sunderland. L’ailier de 26 ans n’est pas encore parti non plus car les deux directions discutent toujours des modalités d’un possible transfert.

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Pour le moment, elles ne sont pas encore sur un même terrain d’entente mais les négociations se poursuivent à six jours maintenant de la fermeture du marché des transferts. Les Phocéens ont toujours besoin de réaliser quelques belles ventes d’ici le 1er septembre afin d’être dans les clous aux yeux de la DNCG et de l’UEFA. Ils pourront aussi enclencher la seconde phase, c’est-à-dire le recrutement puisqu’aucune nouvelle tête n’a encore débarqué.

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Les négociations se poursuivent entre l’OM et Sunderland

Sunderland apprécie grandement les qualités de Paixao mais ce n’est pas le seul dossier non plus. Des discussions existent par exemple avec le Sporting CP pour l’ailier mozambicain Geny Catamo. Recrue la plus chère de l’histoire de l’OM (30 M€ à Feyenoord l’été dernier), le Brésilien de 26 ans a réalisé un premier exercice encourageant avec 12 buts inscrits et 7 passes décisives en 42 apparitions toutes compétitions confondues.

Il se montre particulièrement en jambes en ce début de saison, entre une préparation très convaincante, et une première prestation décisive face à Strasbourg le week-end dernier. Les supporters de l’OM, et la direction, souhaitaient volontiers voir des éléments comme Kondogbia, Balerdi ou Hojbjerg s’en aller en priorité. La loi du marché pourrait bien en décider autrement à l’heure où Greenwood, Aubameyang, Traoré, Medina, Rulli et Nadir ont déjà quitté le navire.