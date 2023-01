Man City : Pep Guardiola enrage après la défaite contre MU

La suite après cette publicité

Battu par Manchester United (2-1), Manchester City s’éloigne de la première place et laisse une voie royale à Arsenal, toujours leader de Premier League. Mais l’égalisation de Bruno Fernandes fait polémique en Angleterre, puisque le but a été accordé par le VAR alors que Marcus Rashford, qui n’a pas touché le ballon, a fait action de jeu sur l’action. Discutable, mais pour Pep Guardiola, le but aurait dû être refusé.

«Nous avons vraiment bien joué. Ils sont une menace incroyable dans leurs transitions, je félicite l’équipe. Ils courent derrière nous et nous ont punis dans les transitions. Rashford était hors-jeu, il a distrait notre gardien et nos défenseurs centraux. La règle est la règle mais je sais comment nous jouons, a-t-il assuré sur BT Sports. Je me fiche de la Premier League ou de la Carabao Cup, nous ne pouvons pas gagner. Nous avons gagné plein de fois, donc ce n’est pas un problème. Le problème est que nous avons fait ce que nous avons fait. Nous nous concentrons sur les Spurs dans les prochains jours». Selon plusieurs médias britanniques, les joueurs de Manchester City ont confronté l’arbitre Stuart Attwell et ses assistants dans le tunnel après le match, expliquant que le but accordé était une «blague».

