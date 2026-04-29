Toulouse annonce le départ de Carles Martínez Novell

Tout bonne chose a une fin. Toulouse a officialisé la fin de sa collaboration avec Carles Martínez Novell au terme de la saison. Arrivé d’abord comme adjoint, l’entraîneur espagnol avait pris les commandes de l’équipe première la saison suivante, dirigeant le club durant trois saisons complètes et 118 rencontres toutes compétitions confondues. Son passage aura notamment été marqué par la conquête de la Coupe de France en 2023 dans un rôle de staff, puis par une phase de consolidation sportive incluant une campagne européenne et une stabilisation du TFC dans le paysage du football français. Le club insiste sur la continuité de son projet sportif et sur une décision prise dans un cadre de réorganisation globale, tout en soulignant la qualité du travail réalisé et l’investissement quotidien du technicien.

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Dans les communications officielles, la direction toulousaine a tenu à saluer le professionnalisme, la loyauté et l’implication de Martínez Novell, devenu une figure importante du fonctionnement interne du club ces dernières saisons. Olivier Cloarec et Viktor Bezhani ont tous deux insisté sur la qualité des relations humaines entretenues et sur le respect mutuel qui a accompagné cette collaboration. De son côté, le technicien catalan a exprimé sa gratitude envers l’ensemble de l’institution, des dirigeants aux joueurs, en passant par le staff et les supporters, évoquant trois années « très belles » et riches en émotions. Il quitte Toulouse avec le sentiment d’un cycle accompli et des souvenirs marquants, alors que le club s’apprête désormais à ouvrir un nouveau chapitre sur son banc de touche.