Lille : Matias Fernandez-Pardo courtisé par Dortmund

Alors que le Borussia Dortmund prépare activement son mercato estival, plusieurs profils offensifs figureraient déjà dans les petits papiers du club allemand. Selon les informations de Sky Sport Germany, les dirigeants du BVB souhaitent recruter un joueur créatif capable d’évoluer dans l’axe tout en pouvant se déporter sur les côtés, afin de compenser notamment le départ de Julian Brandt. Dans cette optique, des noms comme Ethan Nwaneri, Matt O’Riley ou encore Jadon Sancho ont été évoqués ces dernières heures, même si le dossier Sancho aurait légèrement refroidi.

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Mais un autre profil attire particulièrement l’attention de Dortmund : Matias Fernandez-Pardo. Auteur de prestations remarquées avec le LOSC, le jeune attaquant de 21 ans serait suivi de près par les dirigeants allemands, qui se seraient récemment renseignés sur sa situation. Le club nordiste réclamerait environ 30 millions d’euros pour son joueur, sous contrat jusqu’en 2029. Dortmund aurait étudié la possibilité d’un prêt cet été, mais plusieurs formations européennes, dont Manchester United, envisageraient plutôt un transfert définitif pour l’international belge, attendu également à la Coupe du Monde 2026 avec la sélection belge.