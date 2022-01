Georginio Rutter prolonge à Hoffenheim jusqu'en 2026

Auteur de quatre buts et quatre passes décisives en 18 matches de Bundesliga cette saison, Georginio Rutter (19 ans) s'acclimate parfaitement à Hoffenheim et joue un rôle majeur dans le rêve du club allemand, pointant actuellement à la troisième place du championnat, de participer à la prochaine Ligue des champions.

Un rendement qui ne passe pas inaperçu puisque, comme le confirme officiellement le Kraichgauer ce vendredi, l’ancien attaquant du Stade Rennais a prolongé son contrat prématurément et s’est ainsi engagé jusqu’en 2026. «Tout ce dont j’ai rêvé de ce changement s’est réalisé jusqu’à présent», a notamment déclaré le jeune homme de 19 ans avant d'ajouter : «j’ai été très bien accueilli ici, je suis soutenu à tous égards, je me sens très bien et j’attends avec impatience l’avenir ensemble chez TSG. Pour les jeunes joueurs comme moi, Hoffenheim est le club parfait.»