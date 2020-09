Baptiste Aloé cherche un club sur LinkedIn

Certains cherchent l'amour sur Tinder, d'autres cherchent une voiture sur le Bon Coin, ou encore des problèmes sur Twitter, Baptiste Aloé s'est lui mis en quête d'un employeur, sur LinkedIn. Le défenseur central de 26 ans a encore toute la vie devant lui. Mais pour continuer à vivre de sa passion, le natif de La Ciotat doit trouver un club susceptible de l'accueillir.

Libre de tout contrat après avoir décroché un titre de champion de Proximus League (D2 belge) et une accession en Jupiler Pro League avec Beerschot, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille a refusé des offres de prolongations - « Si j’étais resté là-bas, je pense que j’aurais stagné, » a-t-il déclaré à la Voix du Nord, au moment où le surprenant promu Beerschot occupe la tête du classement - et se retrouve aujourd'hui sans club. Sur le réseau social des trentenaires avides d'open space, l'ancien joueur de VA a publié son CV et laissé ses coordonnées. « On dit que LinkedIn peut faire des merveilles : ainsi, je vous invite chaleureusement à liker cette publication, la commenter et identifier des recruteurs et des clubs qui pourraient être intéressés par mon profil, » a-t-il ajouté lors de son entretien au média du Nord.