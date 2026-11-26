La Fédération française de football (FFF) et France Télévisions ne sont toujours pas parvenues à trouver un accord concernant les droits de diffusion en clair de la Coupe de France. Alors que le partenariat historique entre les deux institutions est arrivé à échéance en juin dernier, les négociations restent au point mort, principalement en raison des contraintes budgétaires du groupe audiovisuel public. Comme rapporté par L’Équipe, France Télévisions souhaiterait réduire de moitié le montant de son contrat, passant de 8 à 4 millions d’euros par saison, une proposition que la Fédération peine à accepter.

La suite après cette publicité

Face à cette situation, la FFF pourrait être contrainte de se tourner vers d’autres diffuseurs afin de garantir une retransmission gratuite de la compétition. Plusieurs acteurs, dont TF1, M6 et La Chaîne L’Équipe, auraient manifesté un intérêt pour les droits. De son côté, beIN Sports détient déjà les droits de diffusion payants de l’ensemble des rencontres à partir des 32es de finale. Le président de la FFF, Philippe Diallo, privilégie toutefois une poursuite du partenariat avec France Télévisions, mais l’incertitude demeure pour les prochaines échéances de la Coupe de France.