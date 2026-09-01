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Souffian El Karouani rejoint le Benfica !

Par Alexandre Gonçalves
1 min.
El Karouani rebondit à Benfica ! SL Benfica

Souffian El Karouani est un nouveau joueur du Benfica. Le latéral gauche marocain de 25 ans s’est engagé avec les Aigles sous la forme d’un prêt d’une saison, assorti d’une option d’achat estimée à environ 10 millions d’euros. Après avoir signé son contrat, El Karouani a livré ses premières impressions au micro de BTV. « Cela signifie beaucoup pour moi, c’est un club énorme, l’un des plus grands d’Europe. Je ne peux qu’être heureux d’être ici ! Depuis mon arrivée, je me sens bien et heureux. (…) En voyant le stade, c’est spécial », a-t-il confié avant d’afficher ses ambitions avec sa nouvelle équipe. « Je veux gagner des titres, c’est mon objectif principal. Quand on joue dans un club aussi grand que celui-ci, il ne peut en être autrement. »

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Arrivé récemment à Al-Qadsiah, l’international marocain n’avait encore disputé aucun match officiel avec le club saoudien. Il vient renforcer le couloir gauche du Benfica et concurrencera notamment Samuel Dahl et José Neto.

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