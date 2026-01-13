Real Madrid : l’échec du mercato qui a condamné Xabi Alonso

Xabi Alonso avait carte blanche. C’est ce qu’assure As dans son édition du jour. Carte blanche pour imposer sa tactique et ses règles à un vestiaire qu’il fallait secouer après la fin de l’ère Carlo Ancelotti. Cette stratégie s’est fracassée sur l’incapacité du coach espagnol à créer une cohésion avec son groupe, où les égos se sont révélés trop compliqués à manager. Mais c’est peut-être avant même le début de la saison que l’aventure du coach espagnol s’est compliquée, avant de s’achever officiellement hier.

Comme l’expose As, Xabi Alonso a réclamé une recrue à sa direction : Martin Zubimendi. Ce dernier était disponible sur le marché à un prix acceptable, entre 60 et 70 M€. Arsenal avait pris de l’avance dans ce dossier, sous l’égide d’un Mikel Arteta qui avait également ciblé le Basque comme le renfort idéal pour son entrejeu.

L’hésitation coupable du Real Madrid

Xabi Alonso avait lui constaté que le mercato, presque unanimement salué, du Real Madrid (Alexander-Arnold, Huijsen, Carreras, Mastantuono) manquait d’un milieu de terrain. Un milieu de terrain capable d’imprimer le rythme, de récupérer les ballons, de lancer les actions de jeu, grâce à une qualité technique de haute volée. Soit un successeur à Toni Kroos, l’un des manques majeurs déjà remarqués la saison précédente.

Le club madrilène a hésité, pas convaincu, et au moment où il a tenté une approche, Zubimendi, qui avait pourtant fait patienter Arsenal dans l’espoir de voir le Real Madrid se manifester, avait tranché en faveur des Gunners. « Sa vision du jeu s’est trouvée étouffée, à commencer par la conviction que le pressing haut était voué à l’échec avec deux joueurs comme Vinicius et Mbappé, peu enclins à reproduire le jeu de Dembélé au PSG sous les ordres de Luis Enrique. Conclusion : avec l’échec du recrutement de Zubimendi, le projet était déjà voué à l’échec dès sa naissance… », écrit Tomas Roncero dans As.