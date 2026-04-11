L’étonnante sortie de Gianni Infantino sur l’Algérie

De passage à Tlemcen, dans le nord-ouest de l’Algérie pour une visite officielle, Gianni Infantino a tenu à rendre hommage à la grande équipe d’Algérie de 1982. « Moi je suis devenu un fan du football algérien en 1982 à la Coupe du monde. J’avais 12 ans à cette époque-là, j’adorais déjà le football, mais c’est cette Coupe du monde qui a vraiment eu un impact spécial. L’Italie, mon pays, a gagné cette Coupe du monde, mais avant cela, dans la phase de groupes, l’équipe qui a surpris le monde et qui est rentrée dans nos cœurs, c’était l’équipe d’Algérie. Moi j’avais dans ma chambre, à la maison, le poster de l’Algérie et le poster de l’Italie collés contre le mur », a-t-il révélé. Un bien bel hommage que l’on espère sincère, à l’heure où Gianni Infantino enchaîne les postures politiques pour bien se faire voir auprès de certaines fédérations stratégiques.

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Il est aussi revenu sur la fin polémique du parcours algérien où RFA et Autriche ont accepté de s’arranger officieusement pour lever le pied afin de verrouiller le match nul qui a poussé les Fennecs vers la sortie. « Après, peut-être un peu de manque d’expérience dans le deuxième match, et puis on sait tous ce qui s’est passé dans le troisième match. Mais l’Algérie (…) s’est ouverte une place dans le cœur de tous ceux qui aiment le football dans le monde. C’est l’Algérie qu’on ne connaissait pas, qui venait de nulle part avec les Belloumi, les Madjer, tous ces grands joueurs qui ont fait ce match incroyable contre l’Allemagne. (…) Les Allemands ne savaient plus où se tourner. L’Algérie avait joué un football incroyable dans ce match».