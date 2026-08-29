Angers : le pétard de Branco van den Boomen contre Auxerre

Le deuxième multiplex du samedi soir de la saison en Ligue 1 a débuté sur les chapeaux de roues, notamment à Auxerre. En déplacement sur le terrain de l’Abbé Deschamps, le SCO d’Angers a ouvert le score, grâce à une superbe frappe lointaine de son milieu de terrain, Branco van den Boomen.

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QUEL BUT de Branco van den Boomen 😱😱😱@AngersSCO prend les devants après quelques minutes de jeu seulement !#AJASCO pic.twitter.com/ok5Y52hhEc — L1+ (@ligue1plus) August 29, 2026

Prêté lors de la deuxième partie de saison passée par l’Ajax Amsterdam, le joueur âgé de 31 ans s’est définitivement engagé au sein du club angevin, en tant qu’agent libre. Une aubaine pour le SCO, qui est en quête de son premier succès de la saison, après sa défaite inaugurale contre Lille (0-2), dimanche, et qui mène actuellement face à l’AJA.