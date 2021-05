EdF : Guy Stéphan revient sur le retour de Karim Benzema

Cette semaine de football a été marquée en France par le retour de Karim Benzema (33 ans) avec les Bleus. L’attaquant du Real Madrid réalise une saison impressionnante (29 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues) et il a été récompensé en étant appelé par Didier Deschamps pour disputer l’Euro cet été avec l’Équipe de France. Au micro de RTL, Guy Stéphan, l’entraîneur adjoint historique de DD, est revenu sur le retour surprise de KB9, notamment en relatant le cheminement de la réflexion du staff.

« En ce qui concerne Karim (Benzema), la décision a été prise déjà il y a quelque temps. C’est une décision réfléchie, mûrie, et qui ravit je pense l’ensemble des footballeurs français. Évidemment qu’on a observé Karim pendant tous ses matches. Il se trouve que les performances de Karim, à un moment donné, étaient très fortes et très importantes. Le souhait de son retour a été évoqué. On en a beaucoup parlé avec Didier (Deschamps) et a un moment il y a une décision qui a été prise. Il (Didier Deschamps) a montré déjà par le passé qu’il était capable de pardonner de nombreux joueurs et il le fait encore aujourd’hui, je crois que c’est une preuve d’intelligence. »