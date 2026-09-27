Real Madrid : João Félix ironise sur un éventuel transfert chez les Merengues

Passé par l’Atlético de Madrid et le FC Barcelone, João Félix ne semble pas envisager de compléter sa collection des grands clubs espagnols en rejoignant le Real Madrid. Dans un entretien accordé à AS, l’international portugais a préféré répondre avec humour lorsqu’il a été interrogé sur la possibilité de porter un jour le maillot madrilène. « J’aurais été le plus grand traître du football », a-t-il plaisanté, avant d’ajouter : « Non, non, non. J’ai vraiment adoré mon passage à Barcelone. Certes, j’ai raté le Real Madrid, mais je suis fier d’avoir joué pour le Barça. » Une déclaration qui témoigne notamment de son attachement au club catalan, où il avait évolué pendant une saison en prêt.

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Malgré une aventure barcelonaise conclue sans le moindre trophée, João Félix conserve d’excellents souvenirs de son passage en Catalogne. « Jouer pour Barcelone m’a rendu très heureux », a-t-il confié, rappelant qu’il s’agissait d’un rêve partagé avec son père et son frère. Le Portugais ne regrette pas non plus son expérience à l’Atlético de Madrid, même s’il reconnaît qu’il aurait aimé y connaître davantage de réussite. Désormais à Al-Nassr, l’attaquant de 26 ans semble avoir retrouvé son efficacité et sa confiance. Élu meilleur joueur du championnat saoudien après avoir remporté le titre, il savoure une saison réussie après plusieurs années plus compliquées.