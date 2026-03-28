Florian Wirtz estime avoir livré son meilleur match avec l’Allemagne

Grâce à un doublé de Florian Wirtz, l’Allemagne s’est offert un succès renversant contre la Suisse (3-4). Auteur d’une performance majuscule, le meneur de jeu de Liverpool n’a pas caché sa satisfaction au coup de sifflet final. « Probablement oui. Avec autant d’implications sur les buts, oui », a-t-il confié lorsqu’il lui a été demandé s’il s’agissait de son meilleur match sous le maillot allemand. Lucide sur ses réalisations, le joueur de 22 ans a également détaillé ses deux buts : « sur le premier but, je mentirais si je disais que je voulais l’envoyer exactement là, mais je prends. Sur le deuxième, on voit que c’est exactement là où je voulais mettre le ballon. »

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Malgré ce succès spectaculaire, Wirtz a toutefois pointé les axes d’amélioration, notamment sur le plan défensif, après les trois buts encaissés. « Je ne suis pas inquiet. Nous avons une très bonne équipe et de très bons défenseurs. Cela faisait un moment que nous n’avions pas joué ensemble. Les buts étaient évitables. Nous allons travailler pour améliorer cela », a-t-il expliqué, avant d’afficher clairement ses ambitions à l’approche des grandes échéances internationales : « bien sûr, nous voulons tous atteindre la finale et ramener la coupe à la maison. Nous savons que ce sera difficile, mais nous avons une grande équipe et nous n’avons pas besoin de nous cacher. »