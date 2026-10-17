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Ligue 1

PSG : la photo de la cheville d’Akliouche après un violent tacle non sanctionné

Par Jordan Pardon
1 min.

La scène risque de faire enrager dans les rangs du PSG. Face à Strasbourg ce soir, les Parisiens ont dû finir la rencontre à 9 après les sorties sur blessure de Nuno Mendes et Maghnes Akliouche. Le deuxième a subi un violent tacle d’un défenseur strasbourgeois, non sanctionné.

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Resté de longues secondes au sol, l’ex-Monégasque n’a pas été en mesure de terminer la rencontre. RMC a publié plusieurs photos de sa cheville, sanglante et bien amochée par les crampons de son adversaire. L’impact du choc a même déchiré sa chaussette. Paris s’est finalement imposé 3-1.

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