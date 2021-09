Manchester United : Cristiano Ronaldo affiche ses ambitions !

À deux jours de la rencontre face à Newcastle, Cristiano Ronaldo pourrait faire ses grands débuts avec Manchester United. De retour au sein du club mancunien après son départ vers le Real Madrid en 2009, le quintuple Ballon d'Or est revenu sur son transfert vers Old Trafford et ses ambitions dans un entretien publié sur le site des Red Devils. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que CR7 n'est «pas en vacances» du côté de Manchester.

La suite après cette publicité

«Je me souviens de mon premier match à Old Trafford. J’étais tellement nerveux ! Bien sûr que je le serais samedi, mais je suis plus mature et expérimenté. Je serais prêt ! Je vais mettre la pression à Ole pour démarrer dans le onze ! Je suis ici pour gagner encore et toujours. J'en suis capable. (...) Les gens pensent que je viens en étant fini, bla-bla-bla (rires). Je viens pour montrer que je suis toujours capable de planter et de donner le meilleur de moi. C'est une chance pour le club et pour moi de franchir un nouveau cap. J'ai encore trois ou quatre ans de haut niveau devant moi», a ainsi assuré l'attaquant portugais de 36 ans sur le site officiel de MU avant d'ajouter : «les gens parlent de l’âge, mais ils devraient savoir que je suis différent. Je suis différent du reste du monde. Je me montre tout le temps, année après année, et cette année sera la même.» CR7 est bel et bien de retour !