Fluminense-Chelsea : les compositions officielles

Qui sera le premier qualifié pour la finale ? Fluminense défie Chelsea ce mardi à 21h à l’occasion des demi-finales de la Coupe du monde des clubs, un match à suivre en direct sur notre site. Vainqueur surprise de l’Inter Milan puis d’Al-Hilal, le club brésilien voudra réaliser un exploit contre Chelsea pour atteindre la finale de cette compétition. De leur côté, les Blues, tombeurs de Palmeiras et Benfica, ont un gros coup à jouer.

Pour ce match, Maresca a aligné un 4-2-3-1 avec Joao Pedro pointe épaulé par Pedro Neto, Palmez et Nkunku. Malo Gusto est titulaire en défense avec Chalobah, Tosin et Cucurella. Du côté de Fluminense, l’ancien Parisien, Thiago Silva, débute également avec Guga, Ignacio, Thiago Santos et Renê. La bonne surprise de ce Mondial, Jhon Arias est également bien dans le onze.

Les compositions officielles :

Fluminense : Fabio - Ignacio, Thiago Silva, Thiago Santos - Guga, Bernal, Hércules, Nonato, René - Arias, Cano

Chelsea : Sanchez - Gusto, Chalobah, Tosin, Cucurella - Caicedo, Enzo Fernandez - Pedro Neto, Palmer, Nkunku - Joao Pedro.

