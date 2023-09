Chelsea : coup dur pour Roméo Lavia

La suite après cette publicité

Un de plus à l’infirmerie. Après son mercato XXL, Chelsea espérait pouvoir aligner son armada de talents dès le début de saison en Premier League. En vain. Comme depuis la saison 2021-2022 et 2022-2023, les Blues doivent faire face à une hécatombe de blessures, alors que l’équipe cherche justement à créer des premiers automatismes sous la houlette de Mauricio Pochettino. Jusqu’à présent, l’Argentin fait sans Reece James (capitaine), Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Christopher Nkunku, Carney Chukwuemeka ou encore Armando Broja. Mais aussi sans Roméo Lavia, et ce pour de longues semaines encore.

Il y a quelques jours, le Daily Mail dévoilait que l’ancienne pépite de Southampton s’était blessé à l’entraînement. Un coup dur pour celui qui n’a toujours pas disputé la moindre minute avec les Blues, la faute à un été rythmé par la bataille Liverpool - Chelsea pour l’enrôler. Cette fois-ci, le tabloïd anglais précise que Roméo Lavia pourrait rater au moins 6 semaines de compétition, à cause de sa blessure à la cheville. Une terrible sentence pour le jeune belge et pour son club, qui possède déjà une infirmerie pleine. Mauricio Pochettino devra encore patienter avant d’aligner l’ancien des Saints avec Enzo Fernandez et Moisés Caicedo. De quoi profiter encore à Connor Gallagher.