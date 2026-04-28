PSG, Luis Enrique : «On a mérité de gagner, de faire match nul et de perdre»

Quelle soirée d’exception ! Elle est de celle dont on se souviendra des années plus tard. Au terme de 90 minutes d’une intensité comme rarement (jamais ?) vue, le PSG a battu le Bayern Munich 5-4 en demi-finale aller de Ligue des Champions. Le club de la capitale a été dominé et mené, puis dominant et devant au tableau d’affichage, jusqu’à avoir trois buts d’avance. Finalement après un gros temps fort parisien, les Bavarois sont revenus à un but, qu’il faudra rattraper dans 8 jours à l’Allianz Arena lors du retour.

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Luis Enrique n’était pas déçu après le coup de sifflet final. Il a surtout salué la prestation des protagonistes du soir. «Je pense qu’on a montré, les deux équipes, quel type d’équipes nous sommes, entame l’Asturien sur Canal+. C’était un match exceptionnel. Je n’ai jamais vécu ça comme entraîneur, un match d’une telle intensité et cette envie de gagner… Je pense que tous les supporters ont aimé, quelle que soit l’équipe. Ils ont été contents de voir ce spectacle.» Pas de regret donc, malgré un score de 5-2 à l’heure de jeu.

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«Je n’ai jamais vu un match d’un tel rythme»

Et pas de coup de mou non plus selon lui. «Non pas physiquement… Je n’ai jamais vu un match d’un tel rythme. Il faut féliciter les deux équipes, tous les joueurs. Après ça, quand tu as 3 buts d’avance, que tu as un résultat très positif, l’adversaire prend plus de risques… Le Bayern est une équipe de très haut niveau. Le match retour sera très compliqué aussi. Ce n’est pas le moment de voir le négatif. C’est seulement le 3e match qu’ils perdent cette saison. On a mérité de gagner, de faire match nul et de perdre.»

Cette formule résume bien un match légendaire entre les deux meilleures équipes du moment en Ligue des Champions. Et dire qu’il reste encore une manche… «Je pense que les deux équipes ont montré leur personnalité et leur manière de jouer au foot», conclut le coach parisien, particulièrement emballé par ce match dingue. Il va falloir remettre ça mais avant, il faut reposer les corps, soigner les blessés, à l’instar d’Hakimi touché à la cuisse dans les dernières minutes. Merci messieurs et à la semaine prochaine. On a hâte.