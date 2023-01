FIFA 23 : EA Sports dévoile sa liste des nominés pour la Team Of The Year

EA Sports, marque de l’entreprise américaine Electronic Arts spécialisée dans les jeux vidéo sportifs dont FIFA fait partie, vient de dévoiler la liste des nominés pour la Team Of The Year à travers un post sur son compte Instagram. La licence a notamment annoncé que les votes commenceront demain. Pas de surprise dans cette liste, on retrouve les meilleurs joueurs de la planète dont le récent Ballon d’Or, Karim Benzema.

La suite après cette publicité

Plusieurs autres Français figurent dans la liste des 35 attaquants sélectionnés. On retrouve notamment les finalistes Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani mais aussi Christopher Nkunku, Wissam Ben Yedder et Martin Terrier aux côtés des Lionel Messi, Erling Haaland et consorts. Il y a également 35 nominés au milieu de terrain ainsi 25 défenseurs et 10 gardiens dont Hugo Lloris et Mike Maignan.

À lire

Didier Deschamps réagit à la retraite internationale d’Hugo Lloris