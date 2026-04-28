Real Madrid : Thiago Pitarch renvoyé avec la réserve

Le vent de fraîcheur incarné par Thiago Pitarch au Real Madrid ces dernières semaines semble déjà s’être dissipé. Alors qu’il avait réussi à se faire une place dans la rotation d’Alvaro Arbeloa au printemps 2026, le jeune milieu hispano-marocain a progressivement reculé dans la hiérarchie, jusqu’à disparaître des plans de l’équipe première. Selon Mundo Deportivo, cette dynamique s’est confirmée avec une décision claire du staff madrilène : le joueur est désormais renvoyé avec le Castilla afin de retrouver du temps de jeu et poursuivre sa progression dans un environnement moins exposé.

La suite après cette publicité

Ce retour en équipe réserve marque un coup d’arrêt dans son ascension express, mais pourrait aussi profiter à d’autres joueurs en quête de réhabilitation dans l’entrejeu madrilène, à commencer par Eduardo Camavinga, qui avait lui aussi perdu en importance ces dernières semaines. Ainsi, ce choix s’inscrit dans une logique de gestion interne visant à stabiliser les rotations et à redistribuer les rôles en cette fin de saison. Pour Pitarch, l’objectif est désormais clair : retrouver de la continuité avec le Castilla afin de tenter de regagner, à moyen terme, une place dans le groupe professionnel.