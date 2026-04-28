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Real Madrid : Thiago Pitarch renvoyé avec la réserve

Par Allan Brevi
1 min.
Thiago Pitarch avec le Real Madrid @Maxppp

Le vent de fraîcheur incarné par Thiago Pitarch au Real Madrid ces dernières semaines semble déjà s’être dissipé. Alors qu’il avait réussi à se faire une place dans la rotation d’Alvaro Arbeloa au printemps 2026, le jeune milieu hispano-marocain a progressivement reculé dans la hiérarchie, jusqu’à disparaître des plans de l’équipe première. Selon Mundo Deportivo, cette dynamique s’est confirmée avec une décision claire du staff madrilène : le joueur est désormais renvoyé avec le Castilla afin de retrouver du temps de jeu et poursuivre sa progression dans un environnement moins exposé.

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Mundo Deportivo
❌ El paso atrás de Thiago Pitarch en el Real Madrid: Vuelve al Castilla
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Ce retour en équipe réserve marque un coup d’arrêt dans son ascension express, mais pourrait aussi profiter à d’autres joueurs en quête de réhabilitation dans l’entrejeu madrilène, à commencer par Eduardo Camavinga, qui avait lui aussi perdu en importance ces dernières semaines. Ainsi, ce choix s’inscrit dans une logique de gestion interne visant à stabiliser les rotations et à redistribuer les rôles en cette fin de saison. Pour Pitarch, l’objectif est désormais clair : retrouver de la continuité avec le Castilla afin de tenter de regagner, à moyen terme, une place dans le groupe professionnel.

Pub. le - MAJ le
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