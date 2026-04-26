Le Real Madrid attaque la Liga en justice

Le Real Madrid a engagé une action en justice contre la Liga au sujet de son protocole de lutte contre la discrimination, le harcèlement et la violence dans le football professionnel, adopté en février 2026 par la commission des délégués. Selon MARCA, le club madrilène demande l’annulation de cet accord, estimant qu’il devrait reposer sur une adhésion volontaire des clubs plutôt que sur une obligation imposée par l’instance dirigeante du championnat espagnol. Dans son argumentaire, le Real Madrid évoque un dispositif jugé « coercitif », tout en rappelant qu’il dispose déjà de ses propres mécanismes internes sur ces questions.

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Cette position suscite l’étonnement au sein de plusieurs clubs de Liga, qui peinent à comprendre cette opposition sur un sujet largement soutenu par les institutions du football espagnol et les autorités publiques, dont le ministère de l’Intérieur. Le juge saisi de l’affaire a, pour l’heure, rejeté les mesures conservatoires demandées par le Real Madrid, préférant entendre la Liga avant de statuer. En attendant, le club de Florentino Pérez se retrouve isolé dans un dossier qui continue d’alimenter les tensions avec les instances dirigeantes du football espagnol.