FC Barcelone : Hansi Flick fait une grande annonce pour le nouveau numéro 9

À quelques heures de la fin du mercato, le FC Barcelone ne semble pas disposé à faire des folies pour recruter un nouvel avant-centre après le coup de froid dans le dossier Álvarez. Présent en conférence de presse avant la réception du Rayo Vallecano, Hansi Flick s’est montré particulièrement serein concernant les dernières opérations du club catalan. « Je suis content. Deco y travaille pour voir s’il peut renforcer un peu l’équipe. Nous ne sommes sous aucune pression. Jusqu’à présent, il a fait un travail fantastique. Tout va bien. Nous sommes sur la bonne voie », a assuré le technicien allemand.

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Une prise de position qui éloigne encore un peu plus la piste menant à Julián Álvarez. Alors que le nom de l’attaquant de l’Atlético de Madrid a régulièrement été associé au Barça, le dernier communiqué du club madrilène complique clairement les choses pour boucler son transfert en Catalogne. Et Hansi Flick semble maintenant avoir enterré cette option : « Julián Álvarez ? Tu connais déjà la réponse. » Sauf énorme retournement de situation, le Barça devrait donc s’appuyer sur ses solutions actuelles plutôt que de réaliser une offensive de dernière minute pour l’Argentin.

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Hansi Flick dispose de trois attaquants

Et parmi ces solutions figure notamment Raphinha. Flick apprécie particulièrement le Brésilien dans un rôle axial : « en tant que numéro 9, il initie le pressing. Il le fait très bien. C’est l’un de nos leaders, il sait parfaitement quand se lancer et tout le monde suit son exemple. Il est très efficace devant le but. Ce n’est pas un problème pour lui », a-t-il assuré, alors que Fermín López représente une autre possibilité aux yeux de l’Allemand, qui a rappelé sa capacité à évoluer à ce poste et à se montrer décisif.

Enfin, Hansi Flick compte également donner sa chance à Hamza Abdelkarim. Le jeune attaquant marque visiblement des points à l’entraînement et devrait obtenir des minutes en Liga. « Il le mérite. Je le vois progresser de jour en jour. Il a la bonne attitude et le bon état d’esprit. Il mérite de jouer et il jouera », a promis Flick. Entre Raphinha, Fermín et Abdelkarim, l’entraîneur blaugrana estime donc bénéficier de plusieurs options pour occuper la pointe de son attaque. De quoi rendre l’arrivée d’un nouveau numéro 9 beaucoup moins urgente…